A filha de Vanderlei Luxemburgo, Vanusa Luxemburgo, desabafou em uma rede social nesta quinta-feira, 28, um dia após a demissão do pai do comando técnico do Corinthians. Na postagem, Vanusa destacou os feitos do treinador nos cinco meses em que trabalhou no clube. “Quase 120 milhões em faturamento nessa janela. Semifinal da Copa Sul-Americana, 11º no Brasileirão”, escreveu Vanusa. Ela não escondeu a chateação pela demissão do pai e disse que é “difícil estar em um covil”. “Triste por um lado, mas grata a Deus por outro, pois é difícil estar em um covil. Está cada vez mais raro encontrar profissionais homens que honrem o que têm em meio às pernas. Que a instituição seja maior que os homens com seus interesses pessoais. Em tudo dai graças. Fui, porque se eu ficar mais um pouco aqui vou acabar falando mais do que devo. Bom fim de semana a todos”, desabafou. Em sua terceira passagem pelo Timão, Luxemburgo comandou a equipe em 38 jogos: 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas e aproveitamento de 48%. Nesta quinta-feira, o Corinthians anunciou o retorno de Mano Menezes para comandar o time neste final de temporada. A estreia acontece neste sábado, 30, contra o São Paulo, às 18h30, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo o texto publicado pela filha do treinador:

“ Ao covarde mais seis. Quase 120 milhões em faturamento nesta janela. Semifinal da Copa Sul-Americana, 11º no Brasileiro. Uma coisa que nessa vida é certa é a lei da semeadura. Aos envolvidos, eu espero que a colheita aconteça em tempo recorde na vida de vocês. Sou Corinthians desde a primeira passagem do meu pai pelo clube e o que eu posso me limitar a dizer com o coração bem triste como corintiana sobre o clube é: a instituição Corinthians está bem abaixo dos interesses particulares de alguns. Uma pena, pois quem ama o Corinthians fica a mercê de interesses particulares. Aos jornalistas profissionais, que acredito que boa parte deles só tem o diploma fica a dica para vocês: ao invés de criarem narrativas, esforcem-se um pouco para darem notícias baseadas na verdade e fatos. Não “pessoalizem” o trabalho, sejam profissionais assim como diz a palavra. Vocês têm a caneta e o microfone na mão, portanto sejam responsáveis com a verdade. Lembrem-se que as pessoas a quem vocês “pessoalizam” são seres humanos e têm família. Como eu gostaria de falar algumas outras tantas coisas, nomes, porém me limito por aqui porque não quero encrenca. Vibrei por aqui com a contratação do meu pai e com muito desgosto da forma como foi venho aqui não vibrar, mas colocar em palavras ao menos 1% do que eu gostaria de falar. Triste por um lado, mas grata a Deus por outro, pois é difícil estar em um covil. Está cada vez mais raro encontrar profissionais homens que honrem o que têm em meio às pernas. Que a instituição seja maior que os homens com seus interesses pessoais. Em tudi dai graças. Fui, porque se eu ficar mais um pouco aqui vou acabar falando mais do que devo. Bom fim de semana a todos”.