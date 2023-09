A primeira partida entre Boca Juniors e Palmeiras terminou empatada por 0 a 0. Os dois times entraram em campo nesta quinta-feira, 28, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A segunda e decisiva partida será disputada na próxima quinta-feira, 5 de outubro, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Esta é a quarta semifinal consecutiva do Verdão, mas o time não conseguiu manter o bom desempenho nos jogos fora de casa. Nas oitavas e quartas de final, por exemplo, o Alviverde venceu os jogos como visitante, como na disputa com o Atlético-MG, em que ganhou por 1 a 0, em Belo Horizonte, e contra o Deportivo Pereira, em que teve goleada por 4 a 0, na Colômbia.