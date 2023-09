O prefeito de Manaus confirmou que quando o Rio Negro chegar a 16 metros a praia da Ponta Negra será fechada. Atualmente, o rio está medindo 16,11 metros.

Com a seca cada vez mais intensa no Amazonas, a praia da Ponta Negra, será interditada quando o nível do Rio Negro atingir 16 metros, segundo o prefeito de Manaus, David Almeida. De acordo com a medição no porto da capital, nesta quinta-feira (28), o rio está medindo 16,11 metros.

Com acesso gratuito, a Ponta Negra de Manaus é o principal balneário da cidade. A praia pública atrai dezenas de pessoas ao local todos os dias. Nesses períodos de calor intenso – na quarta-feira (27), Manaus registrou a temperatura mais alta do ano – a praia costuma ficar lotada de banhistas.

Nesta quinta-feira (28), o prefeito de Manaus destacou que a praia da Ponta Negra poderá ser interditada com base em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Assinado em 2013, o documento prevê medidas de segurança para o local, e a interdição do banho no balneário quando o nível do Rio Negro atingir 16 metros.

Nesta quinta-feira, a prefeitura decretou situação de emergência em Manaus por causa da vazante do Rio Negro.

Desde o dia 15 de setembro, o Rio Negro vem descendo uma média de 32 centímetros por dia. De quarta para esta quinta-feira, o rio baixou 30 cm.

Caso permaneça nesse ritmo, a praia da Ponta Negra deve ser interditada nesta sexta-feira (29).

