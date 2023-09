Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 2023. A tiktoker foi a menos votada do público, com apenas 5,77% dos votos. No reality show rural, os votos são para fazer o favorito ficar no jogo.

Ela disputava a berlinda contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que seguem no jogo. Dessa vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram mostradas pela Record.

Após anunciar o resultado, a apresentadora Adriane Galisteu agradeceu Nathalia por topar o desafio do reality show. "Não é fácil, parece muito mais fácil do que é. Foi por pouco tempo, mas você marcou. Você foi grandona. Deixou a Fazenda mais linda e mais brilhante".

A influenciadora afirmou que agora a sua torcida fica para Lily Nobre. "Eu me entreguei 100% e consegui mostrar bastante de mim. Mas queria ter ficado mais tempo", disse.