Um incêndio em uma loja de brinquedos e eletrônicos assustou populares na madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Grande Circular, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as chamas começaram por volta das 4h30 e foram completamente extintas por volta das 6h30. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Ao menos sete viaturas dos bombeiros foram destacadas para combater o incêndio. A estrutura do imóvel foi comprometida e deve passar por uma avaliação da Defesa Civil. A causa do incêndio ainda será investigada.