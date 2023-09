Candidato à presidência do Corinthians pela “A Frente Ampla de Oposição”, Augusto Melo emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira, 28, para criticar o acordo feito pelo atual gestão com o técnico Mano Menezes. Em nota, o opositor do atual presidente Duílio Monteiro Alves detonou o contrato do técnico, válido até dezembro de 2025. No texto, Melo afirma que o vínculo deveria ser mais curto, já que a eleição no clube está marcada para ocorrer em novembro deste ano. “A menos de dois meses das eleições, qualquer um com mínimo de bom senso entende que a contratação de um treinador, peça fundamental na montagem do planejamento para a próxima temporada, deveria ser delegada ao próximo presidente. Ou, no mínimo, mostrar grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir nome de consenso”, diz o comunicado.

“Porém, como grandeza, planejamento, competência e bom senso definitivamente são termos que não definem o grupo comandado por Andrés Sanchez e que há 16 anos trata o Corinthians como propriedade pessoal, somos obrigados a conviver com mais uma aberração administrativa dessa gente. O resultado, todos já sabem, é desastroso e deixa explícita a incompetência dos atuais dirigentes. O Corinthians chega a seu quinto técnico no Campeonato Brasileiro”, acrescenta Melo. Apesar de deixar claro que Mano Menezes não é seu nome preferido, o candidato afirmou que respeitará o treinador, caso seja eleito. “Nosso posicionamento já foi dado. Vamos torcer para que os resultados apareçam em campo. Uma vez vencidas as eleições, vamos agir com todo o respeito ao profissional e analisar o trabalho realizado nesse curto tempo”, disse Augusto Melo, para completar. “A responsabilidade por qualquer consequência desse processo é exclusiva daqueles que fizeram parte dele”, finalizou.

NOTA OFICIAL DE AUGUSTO MELO, CANDIDATO DA OPOSIÇÃO:

“São Paulo, 28 de setembro de 2023 – A Frente Ampla de Oposição, liderada pelo candidato à presidência do Corinthians, Augusto Melo, lamenta mais uma vez a forma como a diretoria do clube conduziu, nos últimos dias, a troca do comando técnico do time masculino de futebol.

