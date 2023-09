A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), apreendeu seis armas de grosso calibre, durante ação conjunta com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE-AM) da Polícia Federal (PF), na noite de terça-feira (26/09), na região do médio Rio Negro, no município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus). A ação também contou com o apoio do 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Novo Airão e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O balanço da operação foi divulgado durante coletiva de imprensa, no Comando de Policiamento Especializado (CPE), localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, e contou com a presença do comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva; do chefe do Estado-Maior da PMAM, coronel Bruno Azevedo; do comandante do CPE, tenente-coronel Alysson Lima e do comandante da COE, capitão Adaumir Silva.

“Essa operação é uma resposta do Estado à população que estava sendo ameaçada por ‘piratas’ naquela região de Barcelos. Após recebermos várias denúncias de que eles estavam cometendo assaltos, nós determinamos que nossa equipe de inteligência, juntamente com a COE, deslocasse para o local, onde permaneceram por duas semanas e conseguiram fazer a abordagem”, disse o comandante-geral, coronel Klinger Paiva.

Ainda conforme informações da Polícia Militar, ao tentar realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, revidaram a agressão e os suspeitos desapareceram.

Foram apreendidas durante a ação seis armasbda marca Taurus, sendo dois fuzis de calibre 5.56; duas submetralhadoras de calibre 40, sendo uma Famae e outra G2; uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38; além de 218 munições de diferentes calibres; uma lancha e quatro aparelhos celulares.

O material apreendido está estimado em R$ 450 mil e será conduzido para a sede da DRE/PF.

O comandante do CPE, tenente-coronel Alysson Lima, destacou que equipes ainda estão em diligências no local. “Eles ainda estão no terreno, em Barcelos, continuando as operações para levar segurança para nossos ribeirinhos e turistas. Participaram da ação três equipes de Operações Especiais, duas regressaram, uma contínua, juntamente com o policiamento da área de Barcelos”.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.