O Teatro Amazonas será palco, nos dias 13 e 14 de agosto, do espetáculo musical Baré Fiction, inspirado em trilhas sonoras dos filmes do diretor, roteirista e produtor de Hollywood, Quentin Tarantino. Com mais de 30 anos de carreira e duas estatuetas do Oscar, Tarantino esteve à frente de filmes como Kill Bill Volume 1 e 2 e Bastardos Inglórios.

A apresentação, que inicia a partir das 20h nos dois dias, integra a programação dos 10 anos da ‘Série Encontro das Águas’ e será realizada por corpos artísticos do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O músico da Orquestra de Câmara do Amazonas e arranjador do espetáculo, Gabriel Lima, explicou que o maior desafio da apresentação é fazer a orquestra se encaixar de maneira harmoniosa com a música que não é clássica, como o rock e o pop, por exemplo.

“O meu papel principal, em resumo, é fazer os arranjos, que são as notas que cada músico vai tocar para poder a orquestra ter uma harmonia com a banda, e aí está o grande desafio do arranjador. É fazer isso, de maneira harmoniosa, e de maneira que fique agradável ao público”, disse Gabriel.

Mago dos filmes de ação, Quentin é conhecido por apostar pesado na trilha sonora de seus filmes. As músicas têm um peso tão importante na trama, que acabam ganhando tanto destaque quanto a história.

Ao longo de sua trajetória cinematográfica, 134 músicas fizeram parte de seus filmes, clássicos como “Cães de Aluguel” (1992), “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (1994), “Bastardos Inglórios” (2009), “Django Livre” (2012) e “Os Oito Odiados” (2016).

“O espectador que comparecer ao teatro para conferir o espetáculo certamente terá uma experiência única ao contemplar essa mescla de música, cenas cinematográficas icônicas e danças graças à coreografia preparada pelo balé folclórico do Amazonas.

A partir disso, o público será constantemente convidado a emergir nas cenas de cada filme retratado”, acrescentou Tiago Oliveira, guitarrista da banda All Star

Os ingressos para assistir ao podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, ou pelo no site.

O espetáculo reúne artistas renomados do Amazonas. Banda Banda All Star, Balé Folclórico do Amazonas e a Orquestra de Câmara do Amazonas. Os arranjos são de Gabriel Lima e a direção musical e regência do maestro Marcelo de Jesus.

