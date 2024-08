Superar o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (13) para tentar abrir uma vantagem na partida de volta da fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Este é o pensamento do atacante Talles Magno, recém-chegado ao clube, e que já balançou a rede em sua estreia justamente contra o rival de Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana. Apesar do pouco tempo, o atleta disse já estar adaptado ao elenco. Ciente das tradições que marcam o time paulista, ele disse que a dedicação em campo vai ser fundamental para o time buscar esse objetivo.

“Vamos manter a garra e a fora de vontade para buscar o resultado. Estamos treinando muito forte. Queremos sair de lá com o resultado positivo e agradeço aos companheiros pela forma como fui recebido. Me deram total liberdade”, afirmou Talles ao comentar sobre a sua estreia diante do Bragantino no sábado (10) , que culminou com o gol de empate no final do confronto. Mas se Ramón Díaz conta com a motivação e a estrela do novo reforço, também vai ter de superar uma ausência considerável. Romero sentiu um desconforto muscular no músculo posterior da coxa esquerda.

Em relação ao time que enfrentou o Bragantino no final de semana passado, ele vai ter um retorno importante. Coronado, que havia ficado de fora por causa de suspensão, retorna à equipe para o duelo desta terça, marcado para a Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte