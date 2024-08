A expectativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) é que o setor de logística atinja 2 milhões de trabalhadores até 2025, evidenciando a crescente demanda por profissionais na área. No Amazonas, a Zona Franca de Manaus destaca-se como um dos principais polos de oportunidades. O técnico de logística planeja, coordena e executa atividades de armazenamento, transporte e distribuição de mercadorias, com o objetivo de otimizar processos e reduzir custos.

A logística é especialmente importante em regiões distantes de grandes centros consumidores e com opções limitadas e caras de transporte, como a Amazônia brasileira. Por exemplo, durante a seca histórica de 2023, os principais meios de transporte na região, os rios, ficaram intransitáveis. Este fenômeno fez com que a indústria local gastasse cerca de R$ 1,4 bilhão a mais em transportes, conforme dados do Centro das Indústrias do Amazonas (Cieam).

“Sem dúvida, a logística vem ganhando muito mercado. Profissionais de outras áreas, inclusive, buscam especializações em logística para se destacarem. O interessante é que a atuação não se limita à indústria, mas também abrange o setor comercial, hospitalar e educacional, entre outras”, comenta Daniele Souza, professora do curso técnico em logística do Centro de Ensino Técnico (Centec), em Manaus.

Na Zona Franca, que abriga mais de 600 empresas de diferentes segmentos, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrava cerca de 112,5 mil empregos diretos até março deste ano, segundo a Suframa, com perspectiva de crescimento nos próximos trimestres.

“A logística na Amazônia é mais complexa devido aos limitados modais de transporte, tornando o profissional de logística essencial para o sucesso na movimentação de mercadorias. É fundamental que o técnico conheça a região, saiba quais são os municípios polo, as opções de modais mais econômicos e esteja sempre preparado com planos alternativos”, enfatiza a professora.

Experiência

Aleksander Garcia, 23, formado no curso técnico em logística do Centec, atua em uma renomada empresa do polo eletroeletrônico da Zona Franca. Ele escolheu a profissão ao notar o vasto campo de oportunidades. “Optei por essa área devido à alta demanda por auxiliares, assistentes e analistas de logística. Investi na minha formação profissional e, atualmente, a demanda permanece elevada, pois muitas empresas estão expandindo esses setores”, relata.

Luciano da Silva, 21, também formado pelo Centec, atribui o crescimento do setor às mudanças no mercado. Ele trabalha como analista de logística em uma empresa de alimentos em Goiás.

“As demandas atuais impulsionam o crescimento da área. Um exemplo é o Mercado Livre, que antes utilizava os Correios e agora possui sua própria transportadora, terceirizando entregas. O que antes levava 15 a 20 dias, agora chega em até dois dias onde moro. Isso tudo requer logística”, explica.

Salário

A média salarial de um técnico em logística no Brasil é de R$ 1.888,05, podendo chegar a R$ 3.034,58, dependendo da área e da experiência. Os dados são da plataforma Salário, baseada na pesquisa do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e nas indicações de usuários do site.

Além disso, um caminho promissor é o serviço público, onde o salário de um técnico concursado é cerca de 12% superior ao de um profissional do setor privado, segundo informações dos usuários da plataforma.

Com a crescente importância da logística, especialmente em regiões como a Amazônia, a demanda por técnicos especializados tende a continuar aumentando, oferecendo inúmeras oportunidades para quem deseja ingressar nessa carreira.

O post Cresce demanda por técnicos de logística, profissão essencial na Amazônia apareceu primeiro em Portal Você Online.