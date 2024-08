Com diferença de dois décimos, o Boi-Bumbá Espalha Emoção superou o Boi-Bumbá Touro Branco, e consagrou-se campeão do 19º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, realizado entre os dias 9 e 11 de agosto, no distrito de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). A quadrilha Unidos do Bairro de Lourdes e o pássaro Jaçanã também conquistaram os primeiros lugares na disputa folclórica.

O boi amarelo e branco defendeu o tema “Fé e Devoção: Raízes Mocambenses”, conquistando 1.677,5 pontos contra 1.675,5 do Touro Branco. Entre as quadrilhas, a Unidos do Bairro de Lourdes levou para o Mocambódromo, o tema “Viva a tradição do Mocambo”, agradando o público e os jurados. A quadrilha alcançou 359,6 pontos e a Explosão Caipira, ocupou o segundo lugar com 359 pontos.

O pentacampeonato foi comemorado pela agremiação Pássaro Jaçanã, somando 759 pontos, com o tema “Jaçanã Exalta Parintins”, deixando o Pavão Misterioso na segunda colocação, com diferença de um ponto.

O Festival Folclórico de Mocambo do Arari recebeu o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Associação das Tradições Culturais do Mocambo de Arari. Os espetáculos do folguedo são conhecidos pela originalidade na utilização de matérias-primas naturais, como palha, madeira, cipó e barro para confecção de fantasias e alegorias.

“O festival do Mocambo preserva a tradição e se posiciona como um importante evento sustentável, por fazer o uso de recursos naturais na confecção das alegorias. A criatividade da comunidade e o cuidado com o meio ambiente é algo que precisa ser incentivado e repassado às demais gerações O Governo do Estado ressalta a importância do festival e se compromete em manter viva a tradição no Mocambódromo”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Durante as noites de festa, shows musicais fizeram parte da programação, entre os quais, a banda Bagaceiros do Forró e o “Rei do Arrocha”, Guto Lima, lotaram o Mocambódromo.