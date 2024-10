O Comitê de Enfrentamento às Queimadas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reuniu-se para planejar ações de combate ao desmatamento e incêndios florestais no estado. A iniciativa visa otimizar o monitoramento e as atividades de controle ambiental, essencial diante da grave situação das queimadas que afetam o Amazonas.

Reunião Discute Monitoramento Ambiental no Amazonas

Durante a reunião, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins liderou a discussão das diretrizes para integrar os setores do TCE-AM. O alinhamento entre as áreas de controle externo e inteligência se mostrou fundamental para garantir uma resposta eficaz no enfrentamento às queimadas. O secretário de planejamento, Sérgio Fontes, destacou a importância dessa colaboração para o sucesso das ações preventivas.

Estratégias para o Combate às Queimadas

O comitê agora foca na obtenção de dados atualizados de órgãos ambientais e outras instituições envolvidas. Esses dados orientarão as operações de 2025, com o objetivo de reduzir as queimadas, especialmente nos municípios com maior número de focos de calor. Jonas Almeida, diretor de controle externo ambiental do TCE-AM, destacou que essas medidas são essenciais para conter os impactos ambientais e na saúde pública.

O Comitê de Enfrentamento às Queimadas do TCE-AM busca garantir um futuro mais sustentável para o Amazonas.

