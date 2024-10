Faltando menos de 24 horas para as eleições, o Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN) divulgou, neste sábado, 05/09, a sexta pesquisa contratada pelo Consórcio G6, grupo composto pelos sites de notícia Portal do Mário Adolfo, Portal ÚNICO, BNC, Portal do Marcos Santos, Amazonas Atual e Blog do Hiel Levy. A coleta de dados foi feita entre 29 de setembro e 03 de outubro com 1 mil entrevistdos.

De acordo com os dados da pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentados os nomes aos entrevistados, o atual prefeito, David Almeida (Avante), lidera o cenário, com 35% das intenções de votos; em segundo lugar vem Roberto Cidade (União Brasil), com 20%; em terceiro aparece Amom Mandel (Cidadania), com 16%.

Já no outro bloco vem Alberto Neto (PL), com 11,9% dos votos; Marcelo Ramos (PT), que aparece com 5,6%; Wilker Barreto (Mobiliza), com 1,1%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), que fecha com 0,8%.

Vale lembrar que, segundo a pesquisa, 27% dos entrevistados ainda não sabe em quem votar. Ou seja, quase 300 mil pessoas vão escolher o nome em cima da hora.

Pesquisa estimulada e votos válidos

Segundo turno

A pesquisa Ipen/G6 também traz cenários de segundo turno. Em todos o atual prefeito David Almeida sai vencedor: 56,7% contra 27,1% de Alberto Neto; 52,6% contra 32,2% de Amom Mandel; e 51,6% contra 33% de Roberto Cidade, que se mostra o candidato mais difícil.

Dados

No total, 38 bairros receberam entrevistadores do Ipen: 1. Alvorada (33), 2. Dom Pedro I (12), 3. Planalto (10), 4. Redenção (18), 5. Aleixo (18), 6. Flores (39), 7. Parque 10 de novembro (28), 8. Armando Mendes (14), 9. Colônia Antônio Aleixo (10), 10. Coroado (26), 11. Gilberto Mestrinho (34), 12. Jorge Teixeira (68), 13. Mauazinho (15), 14. São José Operário (32), 15. Tancredo Neves (25), 16. Zumbi dos Palmares (18), 17. Cidade de Deus (43), 18. Cidade Nova (66) 19. Colônia Terra Nova (36), 20. Lago Azul (32), 21. Monte das Oliveiras (27), 22. Nova Cidade (38), 23. Novo Aleixo (53), 24. Santa Etelvina (21), 25. Compensa (42), 26. Lírio do Vale (13), 27. Nova Esperança (11), 28. Ponta Negra (12), 29. Santo Antônio (10), 30. São Jorge (12), 31. Tarumã (34), 32. Tarumã-Açu (16), 33. Cachoeirinha (11), 34.Centro (21), 35. Crespo (11), 36. Japiim (42), 37. Petrópolis (32), 38. São Francisco (17).

O número de registro no TSE é: AM-01506/2024.