O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou, nesta sexta-feira (4), a pontuação final do Revalida 2024/2, exame crucial para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros.

Os participantes agora podem acessar os resultados e conferir os pareceres sobre os recursos interpostos nas questões objetivas. Essa informação é vital para os 12.962 candidatos que participaram da 1ª etapa do exame, realizado em 25 de agosto.

Resultados Disponíveis e Prazo para Recursos

Os candidatos têm até o dia 8 de outubro para interpor recursos, tanto para a prova objetiva quanto para a documentação de conclusão de curso, que foi recebida entre 28 de agosto e 1º de setembro. Diferente de edições anteriores, o Inep disponibilizou resultados específicos para a documentação nesta sexta-feira.

O Que é o Revalida?

O objetivo do exame é avaliar as habilidades e conhecimentos necessários para o exercício da medicina, alinhados às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Próximos Passos e Expectativa

Os candidatos devem aguardar a divulgação do resultado final, marcada para 25 de outubro.

O Revalida é uma porta de entrada para a prática médica no Brasil, e acompanhar as atualizações é essencial para quem busca essa validação.

