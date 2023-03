Meyson Vitoriano Auzier, 26, foi preso por policiais do Comando de Policiamento de Área do (CPA) Leste, em um clube na Avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo, na noite desta terça-feira (28).

De acordo com a polícia, ele é um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus e também é suspeito de envolvimento na morte do delegado de Rondônia, José Valney Calixto de Oliveira.

Uma ação policial foi realizada após o recebimento de uma denúncia sobre o autor do homicídio do delegado. O crime aconteceu em 2021.

Durante a abordagem policial, foi encontrada uma pistola com numeração suprimida. No veículo de Meyson, havia uma outra arma.

Uma diligência também foi realizada na casa de Meyson, no bairro Mutirão, onde outra pistola foi encontrada.

O homem foi encaminhado para o 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por porte ilegal de armas.

Ao todo, foram apreendidas duas pistolas Tauros, calibres 360 e 9 milímetros, e uma importada marca Ziraldo, calibre 9 milímetros, além de R$ 400 reais em espécie e um veículo modelo Fiat Argo de cor cinza e placa QZO-2E47,