Os manauaras poderão apresentar demandas comunitárias durante as ações do projeto 'Câmara Cidadã', da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Reuniões com os vereadores e a oferta de diversos serviços à população estão entre as atividades que serão realizadas nesta quinta e sexta-feira (30 e 31), na capital.

A primeira edição do Câmara Cidadã ocorrerá no estacionamento do estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona Leste, a partir das 8h.

Conforme resolução, publicada no Diário Oficial da CMM na edição do dia 22 deste mês, o projeto percorrerá todas as zonas da capital, incluindo áreas rurais, para promover a integração entre a população e o legislativo municipal.

De acordo com o documento, os cidadãos poderão participar de reuniões com os parlamentares para apresentar pautas específicas da comunidade, fazer solicitações, apontar sugestões e registrar reclamações. Ao final, o vereador deverá informar sobre as medidas a serem tomadas pelo parlamento.

“As reuniões do Câmara Cidadã serão de caráter informal e não deliberativo, ocorrendo a cada bimestre, preferencialmente, nas quintas e/ou sextas-feiras”.

Para oferta dos serviços, a CMM firmou parcerias com secretarias da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, empresas e instituições do Sistema S.

Evento

Nesta edição, mais de 30 serviços gratuitos serão disponibilizados de 8h às 16h. A população terá acesso a emissão de 2º via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, 200 castrações de animais, atendimento à mulher, corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagem, esmaltação de unhas, entre outros.

As concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia também vão atender a população durante esses dois dias.

Pré-cadastro

Quem irá participar do Câmara Cidadã deve fazer um pré-cadastro online pelo link http://bit.ly/3Gn3Qyr. O agendamento, que não é obrigatório, é para agilizar o atendimento e consiste no preenchimento de informações como nome, CPF e telefone, para redirecionar os interessados aos serviços ofertados no evento. O pré-cadastro dá direito a uma senha a ser retirada no posto de atendimento do evento.