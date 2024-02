Yuri de Farias Frazão foi preso nesta sexta-feira (2) por suspeita de ter assassinado a tiros e facadas o rival de facção Paulo Daniel Assis, 21. O crime ocorreu em julho de 2023, na rua Chuva Branca, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Débora Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), além de Yuri, outros criminosos faccionados participaram do crime, motivado pela rivalidade entre facções.

“Paulo foi encontrado morto com diversas perfurações de projéteis de arma de fogo e facadas, e um bilhete dizendo que ele estava morrendo porque era do pessoal do ‘Cokinho’ (um traficante conhecido na zona sul)”, contou a delegada.