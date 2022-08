Adelson da Silva Carvalho morreu nessa terça-feira (23), ao ser baleado pela polícia em Careiro da Várzea. O homem era suspeito de matar o funcionário de um comércio pescoço e deixar ferido o patrão dele durante um assalto no município vizinho Careiro Castanho.

Valdir Maia de Araújo, 58, foi assassinado com uma facada no pescoço no último domingo (21), no estabelecimento onde trabalhava no Ramal Mamori. José Augusto Bastos de Menezes, 51, foi esfaqueado no tórax, mas sobreviveu.

Segundo a polícia, nessa terça-feira, os investigadores receberam informações de que Adelson, o suspeito, estava escondido em um flutuante no Careiro da Várzea e foi até lá, mas ele não estava.

Uma nova informação levou os agentes até a casa de parentes, onde ele foi visto assim que a viatura se aproximou do endereço. Adelso estava na rua e sacou uma espingarda ao perceber que estava cercado.

Assim que empunhou a arma, ele foi atingido pela polícia e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

