Alderlan Alef Moreira do Carmo, 26, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado morto, na manhã de terça-feira, 24/8, dentro do igarapé do Franco, no São Jorge, na zona Oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem apresentava várias perfurações pelo corpo. A motivação e autoria serão investigadas pela Polícia Civil (PC).

Conforme a PM, o corpo foi localizado por um primo de Alef. Ao ter notado a presença da polícia, a testemunha informou que havia encontrado um corpo no igarapé e que poderia ser do familiar dele. O homem, conforme moradores, teve que pular na água para verificar se a vítima era realmente o familiar dele.

Aos policiais, o homem informou que Alef estava desaparecido há cerca de dois dias e que, atualmente, estava vivendo com andarilho. O pai do homem informou à polícia que a vítima era envolvida com o tráfico e lamentou a morte do filho.

Junto ao corpo a perícia encontrou um bilhete com a frase: “Livrai-me do mal”. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.