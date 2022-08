Uma mulher cidadã da Venezuela, de 32 anos, esfaqueou na tarde desta terça-feira ( 23) os próprios filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 12 anos, que está fazendo aniversário. O crime aconteceu na rua Israel, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a mulher teve um surto dentro da própria casa e esfaqueou os filhos com uma faca de cortar pão. O menino teve apenas um arranhão no braço e a menina teve um corte profundo no pulso. Após desferir golpes contra os filhos, a mulher ainda tentou tirar a própria vida. Ela ficou com um corte profundo no pulso.

Segundo o soldado B. Martins da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher alegou que só iria abrir a porta da casa se fosse a Polícia Federal (PF), pois ela estava precisando de ajuda de federais visto que a família estava sendo perseguida.

As crianças foram atendidas no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, zona leste, e posteriormente foram encaminhadas juntamente com a mãe para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para serem ouvidos.

