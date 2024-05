Rafael Pimentel Araújo, 26, foi espancando até a morte, na noite de domingo (26), na avenida Campo salles, bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com as informações repassadas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o homem era suspeito de cometer roubos contra motoristas de aplicativo.

Segundo testemunhas, o homem foi cercado por três motoristas de aplicativo e espancando até a morte. Os agressores foram embora sem serem identificados.

No momento do crime, Rafael estava acompanhando de um comparsa, mas o segundo suspeito teria conseguido fugir.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).