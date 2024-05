O Sine Manaus, administrado pela Prefeitura de Manaus, oferece 542 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira ( 27), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 106

10 vagas – Pesquisador Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar pesquisa de satisfação do cliente e preços da concorrência (presencial ou via telefone), a fim de identificar a qualidade dos produtos e serviços prestados e oportunidades de melhoria nos negócios.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; realizar atividades de limpeza e conservação nos locais de trabalho.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Defensiva; conhecimento em leis de trânsito, normas de segurança e itinerários diversos; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de pessoas, cargas, documentos e produtos; inspecionar veículo (parte elétrica, pneus e abastecimento de combustível).

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – atuar na limpeza, lavagem e suporte ao mecânico.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Corte de Solda de Plástico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar de forma generalista em uma ou mais máquinas; prestar suporte aos operadores; realizar organização de produto acabado em pallets; verificação de matéria prima para produção; identificação do material acabado; preenchimento da ordem de produção; realização de setup de maquinário; limpeza e conservação dos maquinários e área de serviço; sugestão de melhorias processuais e de peças; apoio no controle de qualidade do produto acabado; preenchimento de documentos e controles da área.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços nos setores produtivos conforme instruções de trabalho, ajudas visuais e pontos de atenção.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular); experiência com vendas; e documentação completa;

Atividades – atuar na captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto; ter conhecimento em técnicas de vendas; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego no distrito;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12, Informática básica, Matemática básica, Metrologia, e Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos; disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir que os produtos ou serviços da empresa estejam em conformidade com os padrões estabelecidos.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Autos III

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – ler e interpretar manuais técnicos dos fabricantes, tabelas e medidas de folga e tolerâncias, sequência de montagens, entre outros; alinhar e balancear veículos leves e pesados; executar revisão em veículos multimarcas, inspecionando itens pré-definidos, verificando necessidade de substituição de peças, regulando e deixando em condições de serem comercializadas; realizar aquisição de peças para veículos multimarcas; providenciar serviços terceirizados.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – criar receitas para refeições (almoço, jantar, lanches e cafés); varrer o chão e administrar o estoque de alimentos; manter os móveis e objetos da cozinha limpos; criar lista de mercado; realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções; organizar o local de trabalho, utensílios e geladeiras.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar ajuda imediata em diversas funções da empresa; auxiliar na carga e descarga de mercadorias; realizar pequenos serviços de manutenção e limpeza.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – – servir alimentos e bebidas em restaurantes e outros estabelecimentos; apresentar o cardápio ao comensal e auxiliar na escolha dos pratos.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos de Refrigeração, Climatização, NR-10 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos de Refrigeração, Climatização e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar e garantir a qualidade de funcionamento dos equipamentos de refrigeração; realizar manutenção.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Assistente Operacional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na recepção e atendimento ao cliente; recebimento, conferência e reposição de mercadorias; organização dos produtos na loja e estoque.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 34

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar a manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial da intervenção mecânica de máquinas e equipamentos; estabelecer indicadores de qualidade da manutenção.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para pernoitar no hotel e documentação completa;

Atividades – supervisionar equipe; acompanhar rotinas de vendas; definir escalas e horários; organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com o objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento; participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; realizar venda cruzada de produtos; auxiliar e informar clientes sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar ajuda imediata em diversas funções da empresa, garantindo o suporte necessário; esclarecer dúvidas; auxiliar na carga e descarga de mercadorias; fazer pequenos serviços de manutenção e limpeza.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos; emitir notas fiscais.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Loja e Supermercados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – responsável pelo fechamento de caixa, administração da equipe e administração da loja.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou direito;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; realizar vendas de motos e serviços prestados.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desossa e corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; prestar atendimento a clientes.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1; e documentação completa;

Atividades – tratar, realizar cortes de peixes e retirar espinhas; prestar atendimento a clientes e dar orientação sobre os peixes.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 91

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Torno

Escolaridade – ensino técnico completo em usinagem ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Matemática básica, Metrologia básica, Leitura de Componentes e Operador de Torno CNC; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar torno; realizar interpretação e leitura de desenhos em aparelhos de medição, como micrômetro, súbito, paquímetro e micro; fazer faceamento, torneamento, rosqueamento e furação; preparar ferramentas de usinagem e realiza cálculos trigonométricos.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Soldador (Oxigás)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Distrito Industrial, Mauazinho, Educandos, Betânia, Crespo, Cachoeirinha, Japiim, Petrópolis, São Francisco, Armando Mendes, São José, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Grande Vitória, Novo Aleixo, Nova Cidade, Cidade Nova ou Cidade de Deus; ter conhecimento do controle das chamas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas, usando processos de soldagem e corte.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Soldador (Lead Free)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Distrito Industrial, Mauazinho, Educandos, Betânia, Crespo, Cachoeirinha, Japiim, Petrópolis, São Francisco, Armando Mendes, São José, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Grande Vitória, Novo Aleixo, Nova Cidade, Cidade Nova ou Cidade de Deus; ter conhecimento em controle de chamas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 293

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar as rotinas do restaurante; acompanhar abertura e fechamento de caixa; realizar inventário; controlar equipamentos, utensílios e mercadorias.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Soldador de Solda Tig

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de soldas em geral.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

46 vagas – Mecânico de Manutenção de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – consertar máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição; montar máquinas, equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante; organizar o local de trabalho para manutenção; avaliar condições de máquinas e equipamentos; elaborar propostas de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para substituição.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças ou elementos em chapas de metal.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – restaurar a carroceria de veículos, removendo ou reparando danos estéticos e estruturais, como amassados, riscos, desalinhamentos, deformações e outras imperfeições que afetam a aparência e a integridade do veículo.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – remodelar, alinhar e reconstruir as partes danificadas da carroceria, fazendo com que o veículo recupere sua forma e aparência originais.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem; organizar peças e local de trabalho na área de produção; manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Impressora Flexográfica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer impressão em máquina flexográfica; realizar acertos e preparar o equipamento em conformidade com as orientações das folhas do produto; preparar a formulação de tintas, garantindo pesagem, proporções corretas e adequada homogeneização.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Mecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, SEP e Informática; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; conhecimento no Sistema Totvs Protheus; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – detectar falhas em máquinas e sistemas; identificar causas de falhas; substituir peças e componentes; fazer ajustes circunstanciais de emergência; propor estudos para eliminação de falhas repetitivas; colocar máquinas e equipamentos em condições de funcionamento produtivo; realizar manutenção corretiva e preventiva em empilhadeira, plataforma e transpaleteira.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e Direção Defensiva; residir na zona Leste de Manaus; ter veículo próprio (carro ou moto); e documentação completa;

Atividades – operar equipamentos; transportar cargas; vistoriar cargas transportadas; realizar inspeções e reparos no veículo; comunicar-se em tempo real; verificar documentos do veículo e da carga; movimentar cargas volumosas e pesadas; trabalhar com segurança e definir rotas.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira; substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 27/05/2024 ou encerramento da vaga.

