Nada melhor do que uma tarde de domingo no Maracanã. Nem mesmo o tempo chuvoso e o frio para os padrões cariocas afastaram o público que queria ver estrelas, ex-jogadores e artistas em campo em um show de bola e de solidariedade.

Em uma partida em que o que mais importava eram as doações para o povo do Rio Grande do Sul que foi castigado com as fortes chuvas, dois times chamados de Esperança e União deram o tom do que foi a tarde no Maracanã.

Esperança de dias melhores e união para ajudar o povo gaúcho a se reerguer. No clima de mais absoluta paz, rubro-negros, tricolores, vascaínos e botafoguenses ovacionaram estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Petkovic a cada toque na bola no gramado do Maracanã e fizeram a festa durante os 90 minutos de amistoso.

– Sentimento de alegria de ver tanta gente ajudando, então eu fico muito feliz e em nome de todo o Rio Grande do Sul venho agradecer a todos. É um dia muito especial – disse Ronaldinho Gaúcho ao microfone da ‘sportv’ antes do início da partida.

Com a bola rolando, Ronaldinho foi o grande destaque do amistoso. Muitos dos que estavam presentes no Maracanã e que não tiveram a oportunidade de ver o camisa 10 em atividade, puderam experimentar um gostinho do que era ver R10 em uma partida inspirada.

Com direito a elástico e gol de voleio, Ronaldinho comandou a festa no Maracanã, que terminou com o placar de 5 a 5 entre os times ‘União’ e ‘Esperança’.

MC Poze, Amaral, Cafu, D’Alessandro e Nenê marcaram os gols do time ‘Esperança’, enquanto Ludmilla, Adriano, Diego Ribas, Ronaldinho fizeram para o time ‘União’, em uma tarde de futebol no Maracanã em que o povo do Rio Grande do Sul foi o grande vencedor ao apito final.

O post Futebol Solidário: festa em amistoso de ‘União e Esperança’ no Maracanã apareceu primeiro em Portal Você Online.