A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta segunda-feira, 27/5, 40 vagas para o curso “Formação em Vendas e Relações Interpessoais”. As inscrições precisam ser efetuadas pelo link https://encurtador.com.br/MK7DL até as 14h de hoje.

Com a duração de 15 horas semanais, as aulas vão acontecer de 3 a 7/6, das 9h às 12h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico da cidade, zona Sul. A divulgação da lista de selecionados estará no site da Semtepi a partir de quarta-feira, 29/5.

O curso, que será executado pela instituição Talp Treinamento e Consultoria, visa aprimorar as habilidades profissionais daqueles interessados na área de vendas. Por meio de uma abordagem que integra tanto teoria quanto prática, o programa oferece suporte especializado em Programação Neurolinguística (PNL), ampliando assim as competências dos participantes nessa área do mercado.

“É crucial que a população esteja atenta aos serviços que oferecemos, incluindo esse curso de qualificação em vendas, uma vez que o Sine Manaus disponibiliza, consistentemente, vagas de emprego na área de vendas. Nossa missão permanece focada em capacitar um número ainda maior de indivíduos para este campo específico”, destacou o titular da Semtepi, Wagno Oliveira.

Os interessados devem observar algumas regras importantes: os candidatos selecionados devem comparecer no primeiro dia de aula; caso contrário, serão automaticamente substituídos pelos inscritos na lista de espera. Além disso, é obrigatório o cumprimento do código de vestimenta do local, que proíbe o uso de bermudas, shorts, minissaias, regatas e chinelos.