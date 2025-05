Visuliazação: 0

O novo filme “Superman”, diridigo por James Gunn (“O Esquadrão Suicida”, “Guardiões da Galáxia”), ganhou um novo trailer nesta quarta-feira (14) com foco no romance do super-herói com a jornalista Lois Lane. O longa estreia em 10 julho de 2025 nos cinemas.

O super-herói será interpretado por David Corenswet e seu interesse amoroso por Rachel Brosnahan. No registro, a jornalista aparece entrevistando Superman acerca dos últimos atos “heroicos” dele.

Lois Lane é uma grande profissional do “Planeta Diário”, jornal fictício onde trabalha Clark Kent, a identidade secreta do Superman.

Inaugurando uma nova fase dos filmes da DC, o longa dirigido por Gunn conta a história de um Clark Kent mais jovem, recém-saído de Smallville. O filme é descrito com “ação épica, humor e coração”, além ainda de “um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente na bondade da humanidade”.

Assista ao trailer: