A Polícia Federal (PF) apreendeu 22 quilos de entorpecentes durante uma fiscalização de rotina no Porto de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (14/5). A droga estava escondida em um compartimento de lixo na popa de uma embarcação que fazia rota fluvial entre Tabatinga e Manaus, com paradas em portos intermediários na tríplice fronteira.

Segundo informações da PF, o material ilícito estava camuflado de forma estratégica, para despistar a fiscalização. Os agentes encontraram 19 quilos de pasta base de cocaína e três quilos de cocaína pura, todos acondicionados em tabletes dentro de sacos de lixo, pacotes de alimentos e até enrolados em um cobertor.

A droga foi localizada no reservatório de lixo da embarcação, na parte traseira, durante a inspeção padrão realizada nas embarcações que chegam ao porto da cidade.

As investigações apontam que os entorpecentes têm origem em Tabatinga, município que faz fronteira com Colômbia e Peru, e seriam distribuídos em Manaus e também em outros portos ao longo do trajeto. “A PF ressalta que a região é rota conhecida do tráfico de drogas na Amazônia, devido à facilidade de transporte por via fluvial e à proximidade com os países produtores”.

Após a apreensão, o material foi encaminhado ao posto da Polícia Civil de Santo Antônio do Içá, que ficará responsável pela apuração do caso e identificação dos responsáveis pelo transporte da carga. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, mas a investigação segue em andamento para localizar os envolvidos.