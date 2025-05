Visuliazação: 0

Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, será palco de um momento histórico para o turismo amazônico.

A 3ª Conta Amazonas e o 3º Festival Amazonas de Turismo se unirão para impulsionar o setor e consolidar o Amazonas como o maior polo turístico da Amazônia.

Promovidos pela Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (ABAV-AM) e pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), os dois eventos terão uma programação intensa, com palestras, rodadas de negócios, exposições culturais e uma imersão completa na experiência amazônica.

As atividades ocorrerão das 14h às 21h, e a inscrição é gratuita, mediante inscrição prévia no link: https://www.even3.com.br/conta-amazonas-2025-iii-festivam-amazonas-de-turismo-535437.

A expectativa é que a união dos eventos fomente novos negócios, fortaleça o desenvolvimento sustentável e amplie a visibilidade do Amazonas como uma potência no turismo verde e cultural.

“Estamos trabalhando para que o mundo conheça, de forma estruturada, a riqueza natural, cultural e humana que o Amazonas oferece”, afirmou Ian Ribeiro, presidente da Amazonastur.

A 3ª Conta Amazonas, um dos maiores encontros de negócios do setor, conectará profissionais de viagens, operadoras e empresas que buscam oportunidades no mercado regional. Por outro lado, o Festival Amazonas de Turismo, além de valorizar a cultura e tradições locais, promoverá experiências imersivas que encantam turistas e investidores.

A união de negócios e identidade cultural em um único evento cria novas oportunidades para o crescimento do setor. Jaime Mendonça, presidente da ABAV-AM, enfatizou que a realização dos dois eventos estratégicos representa uma grande oportunidade para fortalecer a cadeia produtiva do turismo local.

Essa edição promete ser a maior da história, com a presença de especialistas, autoridades e grandes nomes do setor, debatendo estratégias para alavancar a indústria turística na região. Com isso, o Amazonas reforça seu papel como referência em turismo sustentável e inovador.

“A 3ª Conta Amazonas e o 3º Festival Amazonas de Turismo aguardam todos os apaixonados pelo turismo para escrever um novo capítulo desta história de sucesso”, concluem os organizadores.

