O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou na manhã desta quinta-feira (15/5) a realização de um concurso público para Secretaria Municipal de Educação (Semed). Conforme o prefeito, serão mil vagas para contratação imediata e 500 para formação de cadastro reserva em diversas áreas de formação. Os aprovados serão chamados para atuar no próximo ano letivo, em 2026.

“Entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem, o concurso estará sendo realizado. Estamos dando tempo para professores, pedagogos, técnicos administrativos. Vamos ter vaga para fisioterapeuta, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, arquiteto. É um concurso para mil vagas iniciais com cadastro reserva de 500 vagas. (Concurso) se faz necessário para que possamos reforçar ainda mais a nossa equipe de educação básica”, afirmou o prefeito em coletiva de imprensa.

O anúncio do concurso à imprensa foi após solenidade de abertura de 10 anos do “Festival Olímpico da Educação Infantil” no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lucia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Na coletiva, o secretário municipal de educação, Júnior Mar, afirmou que uma comissão interna para o concurso já foi criada na Semed e a licitação para contratação da banca organizadora ainda será realizada. Esse processo terá a colaboração da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

O prefeito destacou que Manaus ocupa a 5º posição no ranking da educação entre as capitais brasileiras e citou a meta de zerar o analfabetismo.

Outros anúncios

David Almeida disse que outros concursos estão sendo planejados para o segundo mandato da sua administração.

Ele também adiantou que na próxima semana será anunciado o reajuste dos servidores da educação quanto à saúde.