Um tiroteio ocorrido por volta das 16h20 desta quarta-feira (14/5) deixou moradores do bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, em estado de alerta. Um carro foi metralhado nas proximidades da Avenida Margarita, e deixou ao menos um homem ferido em um episódio de violência que gerou pânico na comunidade. A matéria é do site AM Post.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo atingido por diversos disparos. Relatos de testemunhas indicam que houve correria e medo durante o confronto, que teria envolvido uma intensa troca de tiros entre grupos ainda não identificados.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e esteve no local para conter a situação e iniciar os procedimentos de investigação. Até o momento, não há confirmação de vítimas fatais, e as circunstâncias do tiroteio seguem sob apuração.

O silêncio das autoridades sobre os possíveis envolvidos tem alimentado especulações entre os moradores da região.

