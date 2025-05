Visuliazação: 3

Moradores do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus, presenciaram uma cena incomum: um caixão com o corpo de um idoso caiu da parte traseira de um carro funerário e ficou no meio da rua. O episódio aconteceu nesta quarta-feira (14/5) e viralizou nas redes sociais. A gravação foi feita por moradores e familiares do homem, que ajudaram a recolocar a urna no carro.

Em nota, a funerária Santíssima Trindade, responsável pelo transporte, lamentou o ocorrido e informou que o veículo se envolveu em um acidente que danificou a estrutura do carro, provocando a queda do caixão que estava sendo transportado.

A empresa esclareceu que está adotando medidas para apurar o incidente, reforçar os protocolos de segurança e oferecer suporte aos envolvidos.

“A direção da Funerária Santíssima Trindade manifesta profundo pesar e esclarece que se trata de um fato isolado, que não condiz com os princípios de respeito, dignidade e responsabilidade que norteiam os nossos serviços”, diz trecho da nota.