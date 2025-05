Visuliazação: 0

O combate às violações de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos, e os bois de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) abraçaram, mais uma vez, a campanha.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) entregou materiais informativos para serem utilizados nos currais durante a preparação para o Festival de Parintins 2025.

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, foi recebida pelos representantes dos bumbás Caprichoso e Garantido, que fortaleceram o comprometimento com a conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e também do trabalho infantil em suas festas e galpões.

Conforme a titular da pasta, dentre os itens entregues pela Sejusc, estão folhetos e ventarolas com informações sobre como identificar violações e onde denunciar os casos.

“Maio é o mês de combate às violações de direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes e, aqui, tanto o curral do Caprichoso quanto o curral do Garantido abraçaram a nossa campanha. Parintins é uma cidade hospitaleira, uma cidade que sempre abraça as causas e as garantias de direitos humanos”, pontuou a secretária.

O diretor do Conselho de Artes do Boi Caprichoso, Ericky Nakanome, destaca que o bumbá tem consciência do seu papel artístico e político na sociedade e abraçar essas causas vai ao encontro aos ideais que compartilham.

“A nossa sociedade inclui desde as crianças até os idosos, trabalhadores da cidade que se envolvem, participam e que são agentes de direitos. E por serem agentes de direito, todo esse material que a gente está recebendo aqui, nós vamos fazer uso, tanto na nossa escolinha, no outro momento, mas, neste momento, principalmente nos ensaios, onde a comunidade se encontra todas as noites”, disse Nakanome.

Na Cidade Garantido, o vice-presidente do bumbá, Marialvo Brandão, ressaltou que as vivências despertam consciência sobre o respeito e a necessidade de ter um espaço inclusivo e seguro para todos, especialmente as crianças.

“Nós levantamos a bandeira que somos o Boi do Povão, dentro dos nossos galpões tem pessoas que muitas vezes são discriminadas por aí, e nós abraçamos essas causas. Em todo o país, onde há um movimento, nós estamos presentes […] Essa é uma pauta que a gente vai levar para a nossa administração, assim como a bandeira da preservação que o boi levanta, as causas sociais também para a gente são muito importante”, assegura Brandão.

Faça Bonito

A campanha Faça Bonito é uma ação nacional focada no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No Amazonas, a Sejusc conta com a Secretaria Executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca), voltada às atividades em prol do público de 0 a 17 anos e integra a rede de proteção e o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (CEVSCA).

De acordo com a Sejusc, durante todo o mês de maio, atividades como palestras, dinâmicas e caminhadas são reforçadas em todo o estado, focadas em alcançar diversos públicos e garantir o acesso à informação e, consequentemente, deixar crianças e adolescentes mais protegidos.

