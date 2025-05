Visuliazação: 0

Foi no sufoco, mas o São Paulo arrancou um empate contra o Libertad no final com gol de Lucca Marques, promessa da base que subiu para o time profissional depois da lesão de Calleri. O tricolor entrou em campo nesta quarta-feira (14) precisando de um empate para se garantir na próxima fase da Libertadores. A vitória classificava o time paulista na primeira posição e mantinha a equipe viva na luta pela primeira posição da classificação geral. Apesar da pressão inicial para cima do Libertad, que precisava vencer para chegar ao último jogo mais tranquilo para avançar na competição, o tricolor sofreu uma baixa logo aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Alisson foi expulso por uma dura entrada no jogador do time paraguaio. O São Paulo ainda conseguiu conter os adversários, mas na reta final, o cansaço de jogar com uma a menos bateu e o tricolor sofreu uma pressão do Libertad, só que os paraguaios não conseguiram criar jogadas para gol.

Na volta para etapa final, mesmo em desvantagem numérica, foi o São Paulo que dominou o começo do jogo. Ferreira teve a melhor chance da partida, em um erro da defesa do Libertad, o tricolor recuperou a bola e Ferreira saiu cara a cara com o gol, mas na hora de finalizar, mandou para fora. Em busca do resultado, Zubeldía mexeu no time. Entrou Arboleda, Pablo Maia e Ferraresi, e saiu Ferreira, Juan e Oscar, que voltou recentemente de lesão. As alterações surtiram efeito e o tricolor chegou mais uma vez na área. Na frente com o gol, Alan Franco mandou para fora.

No lance seguinte, Cédric fez falta na entrada da área, e na batida Gustavo Aguilar desviou de cabeça e marcou. Em busca do resultado e da classificação, Zubeldía mexeu mais uma vez no time e colocou o jovem Lucca para jogar. Foi a estreia do menino de 17 anos, que entrou em grande estile e decidiu o jogo para o São Paulo, garantindo o empate e a classificação. Ele recebeu o passe na entrada na área, deixou os marcadores para trás e marcou um golaço. Agora, para garantir o primeiro lugar do grupo, o São Paulo, que está invicto a 14 jogos na Libertadores, precisa vencer o jogo contra o Talleres, no dia 27 de maio.