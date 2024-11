A Suframa lançou nesta quinta-feira (31), em seu auditório, o “Selo Suframa de Combate ao Assédio”, cujo lema é “Compromisso & Respeito”. Instituído pela Portaria nº 1.678, de 30 de outubro de 2024, a iniciativa foi idealizada para promover ambientes de trabalho mais seguros, respeitosos e livres de qualquer forma de assédio e discriminação nas empresas dentro da área de atuação da Autarquia.

Na cerimônia de lançamento, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou a importância de expandir o combate ao assédio e fomentar na Zona Franca de Manaus (ZFM) uma cultura organizacional baseada na dignidade e integridade dos trabalhadores.

“Com o lançamento do selo, estamos ampliando nossa campanha contra o assédio para além da Suframa, incentivando que empresas comerciais e do Polo Industrial de Manaus criem seus próprios programas de prevenção e capacitação para seus funcionários”, afirmou Saraiva.

A iniciativa é voltada a organizações que adotem práticas para prevenir o assédio sexual e moral e outras formas de violência no ambiente profissional. Para obter o selo, as empresas devem implementar uma série de medidas. Entre elas, normas internas que desestimulem práticas de assédio e garantam a segurança no trabalho; treinamentos sobre prevenção ao assédio e promoção da igualdade de gênero e diversidade; mecanismos confidenciais para recebimento e apuração de denúncias, assegurando a proteção das vítimas; e incentivo a uma cultura de respeito e equidade para homens e mulheres.

Presente na cerimônia, o senador pelo Amazonas, Omar Aziz, parabenizou a Suframa pela iniciativa e lembrou de como comportamentos que anteriormente eram vistos como “piadas” hoje são reconhecidos como inaceitáveis. “A sociedade avançou, mas a conscientização ainda precisa avançar mais”, declarou Aziz, destacando a importância de uma mudança contínua de mentalidade para garantir o respeito e a dignidade de todos.

A procuradora-chefe da Procuradoria Federal junto à Suframa, Diana Azin, que coordena o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Suframa nº 1549/2024 responsável pelo desenvolvimento do Programa de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e outras formas de discriminação, destacou que o Selo Suframa de Combate ao Assédio também visa a reconhecer e valorizar instituições que promovam uma cultura organizacional baseada na equidade de gênero e no respeito mútuo.

“A Suframa espera que o selo se torne um incentivo importante para a construção de ambientes de trabalho saudáveis, promovendo um futuro onde o respeito seja o alicerce das relações profissionais no Polo Industrial de Manaus”, frisou Diana Azin.

Significado

O Selo Suframa de Combate ao Assédio é representado pela flor Gérbera, estilizada em rosa-choque, simbolizando força e delicadeza, com um centro amarelo de otimismo e folhas verdes de esperança e equilíbrio, refletindo o apoio da Suframa.

A Gérbera, que acompanha o Sol, foi escolhida por simbolizar recomeço e cura, transmitindo uma mensagem de superação e crescimento. O selo também inclui o “espelho de Vênus” no centro, em referência ao combate ao assédio contra mulheres, e o lema “Compromisso & Respeito”, escolhido por votação interna, reforça a postura da Suframa em criar ambientes de trabalho seguros e respeitosos.

O post Suframa lança “Selo de Combate ao Assédio” apareceu primeiro em Portal Você Online.