Nesta quarta-feira (30), o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques foi palco do “Encontro Amazonense de Novos Gestores 2025 – 2028”, promovido pela Associação Amazonense de Municípios (AAM). O evento reuniu prefeitos e vice-prefeitos eleitos no pleito deste ano com a finalidade de promover a integração e a colaboração entre os novos gestores e fortalecer as capacidades administrativas e estratégicas dos líderes recém-eleitos.

A Suframa participou com o superintendente adjunto Executivo, Frederico Aguiar, e servidores da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional (CGDER), com objetivo de apresentar ações em parceria com os municípios que possam ser desenvolvidas a partir do ano que vem em busca da interiorização do desenvolvimento.

Entre essas ações, estão incentivos e benefícios fiscais ligados a diferentes segmentos econômicos, como Indústria, Comércio e Agropecuária, bem como a intermediação da Suframa na viabilização de recursos por meio de emendas parlamentares ou da gestão de parcerias e transferências de recursos da União para projetos de apoio à produção, apoio à infraestrutura para o desenvolvimento econômico e apoio à capacitação de recursos humanos, entre outras frentes.

Os técnicos da Autarquia também abordaram tópicos como a Rede de Parcerias e o projeto estratégico das Cidades Inteligentes, no qual a Autarquia está envolvida desde 2021 e que já conta com o lançamento de programa-piloto nas cidades de Silves, Manacapuru e Atalaia do Norte.

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, a Suframa está à disposição dos novos gestores municipais para a construção de parcerias que possibilitem o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

“A interação entre a Suframa e as prefeituras municipais da sua área de abrangência tem sido tradicionalmente bastante próxima e profícua para o desenvolvimento da Amazônia, com vários exemplos positivos advindos de convênios ou de obras com recursos federais que tiveram o envolvimento da Autarquia na sua viabilização. Então estamos de portas abertas para os novos gestores municipais não apenas do Estado do Amazonas, como também do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, para que novas parcerias sejam desenvolvidas a partir de 2025”, destacou Saraiva.

