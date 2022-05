5/5 - (2 votes)

O objetivo da operação é reforçar e intensificar o policiamento já existente nas ruas da capital, além de antecipar as ações da operação Carnaval, que visa garantir a segurança da população durante o período carnavalesco.

Conforme o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a operação, que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, também está focada em coibir a prática de crimes de homicídios e outras mortes violentas.

“Os dois principais objetivos é reforçar o policiamento ordinário que já existe e também estamos intensificando as ações das polícias na nossa capital com o intuito de combater a criminalidade com bastante rigor”, destacou o secretário.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, salientou que que todas as forças policiais estão nas ruas para construir uma presença mais efetiva e levar mais segurança à população.

É importante ressaltar que estamos sempre atuantes, seja no combate a crimes violentos, ao tráfico de drogas, às organizações criminosas ou a quaisquer outros delitos que venham a ocorrer no Amazonas. Nosso trabalho não para”, afirmou a delegada.

Durante a operação, o comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, enfatizou o emprego de mais de 100 policiais na ação, que foram deslocados para diferentes zonas da cidade.

