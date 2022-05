5/5 - (2 votes)

Com o placar de 73 votos a 0, os parlamentares entenderam que ele quebrou o decoro ao enviar mensagens com comentários sexistas sobre as mulheres ucranianas. Com a decisão, do Val perde os seus direitos políticos por oito anos.

No dia 20 de abril, ele renunciou ao seu cargo para tentar impedir que a cassação acontecesse. No entanto, isso não surtiu efeito.

Conforme o Código de Ética e Decoro Parlamentar, o artigo 20 do Capítulo VI afirma que: “O processo disciplinar regulamentado neste Código não será interrompido pela renúncia do deputado ao seu mandato, nem serão por ela elididas as sanções eventualmente aplicáveis aos seus efeitos”.

Em 3 de maio, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alesp aprovou, por nove votos a um, a abertura do processo no Conselho de Ética, que, agora, determinou o encerramento do mandato.

Foto: Carol Jacob/Alesp

