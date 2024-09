O Barcelona se prepara para um confronto decisivo na Liga dos Campeões, enfrentando o Young Boys nesta terça-feira (1). Após uma derrota para o Osasuna por 4 a 2, e um início frustrante na competição contra o Monaco, a equipe está sob pressão. O técnico Hansi Flick enfatizou a necessidade de um desempenho ofensivo para recuperar a credibilidade do clube no cenário europeu. “Precisamos ser agressivos para reconquistar o respeito na Europa”, afirmou o treinador, que optou por preservar alguns jogadores-chave na última partida. Essa estratégia visa garantir que a equipe esteja em sua melhor forma para o próximo desafio. Entre as boas notícias para o Barcelona, está o retorno de Raphinha, além da possibilidade de Ansu Fati iniciar o jogo.

O técnico também destacou a liberação de Frankie de Jong para atuar, considerando sua volta um grande reforço. “A presença de Frenkie é uma excelente notícia para nós”, declarou Flick, animado com as opções disponíveis. Flick também fez questão de reconhecer as qualidades do Young Boys, que tende a jogar no contra-ataque. Ele enfatizou a importância de conquistar os três pontos na partida, alertando que erros, como os cometidos contra o Osasuna, podem complicar a defesa da equipe.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA