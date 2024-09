A juíza eleitoral Juliana Arrais Mousinho, da comarca de Parintins, determinou o afastamento imediato do Tenente-Coronel da Polícia Militar Francisco Magno Judiss da Silva do comando do Batalhão da PM de Parintins. No mesmo ato, a juíza também ordenou o retorno a Manaus de todos os policiais enviados para a Ilha Tupinambarana a partir de setembro deste ano, assim como os membros da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

A medida foi tomada pela magistrada após a veiculação de vídeos que mostram membros da cúpula do Governo do Estado combinando a utilização da força policial para agir em prol da candidata Brena Dianná (União Brasil), que é apoiada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, líder do partido no estado.

Nos vídeos, o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, e o secretário de Estado da Cultura, Marcos Apolo Muniz, aparecem detalhando a outros membros da polícia como deveria ser a ação durante as eleições. Armando, inclusive, chega a citar que dá ordens para policiais de apreensão de itens de adversários políticos.

Na sua decisão, a juíza afirma que há “indícios da prática de conduta vedada descritas nos três primeiros incisivos do dispositivo e que há claro risco à lisura das eleições municipais em Parintins nesse ano de 2024 se não forem tomadas, nesse momento, medidas necessárias para coibir os abusos”.

Outra determinação dada pela juíza é de que a Cosama, comandada por Armando do Valle, se abstenha de entregar cestas básicas no município – outros órgãos do governo estão liberados para tal.

Ela ordena ainda que aguarda das urnas eleitorais seja feita pelas Forças Armadas “inclusive e principalmente nas zonas rurais”. A magistrada pede, ainda, reforço policial para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.

Fonte site do jornal A Crítica*

