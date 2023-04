O pai de um menino que morreu no ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, no Brasil, pôde ser visto deixando o local no fim da manhã [hora local] chorando e carregando o material escolar da criança. “Só sobrou a mochila do meu filho”, disse o homem, que não se identificou, citado pelo Estadão.

O homem seguiu depois para o Instituto Médico Legal (IML), para onde os corpos das quatro vítimas foram levados.

“Agradeço a Deus todos os momentos que vivi com o meu filho. A partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração”, afirmou aos jornalistas Bruno Bride, pai de Bernardo, de 5 anos, também vítima do ataque na creche.

A Polícia Militar confirmou que quatro crianças morreram no ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC). As vítimas são três meninos e uma menina, com idades entre os 5 e os 7 anos.

Pelo menos outras três crianças ficaram feridas, uma delas em estado grave.

O suspeito, um homem de 25 anos, teria pulado um muro da creche para o ataque, feito com um machado. O homem entregou-se às autoridades e a polícia investiga agora se há outras pessoas envolvidas no ataque.

As vítimas foram atingidas na região da cabeça.