A quarta-feira, 5 de abril de 2023, ficou marcada nestes primeiros meses do ano como uma das mais tensas deste ano legislativo na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Isso porque, na última segunda-feira, vereadores da base aliada do prefeito, David Almeida, derrubarem o requerimento solicitando uma audiência pública para discutir a presença de mediadores para crianças com autismo e outras deficiências nas escolas municipais. Não parou por aí.

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) colocou o assunto em pauta mais uma vez e desta vez foi diferente. O assunto, até então restrito aos pais de crianças autistas, ganhou repercussão em toda a cidade e nas redes sociais. Nesta quarta-feira, a galeria da Casa foi ocupada por pais, que pressionaram vereadoes a aprovarem a audiência pública. Depois de muito bate-boca e vaias para alguns parlamentares, a proprosta enfim foi aprovada.

“O povo quer falar! E como a Casa do povo se nega a ouvir a população? A voz de pais e mães foi silenciada pela Câmara Municipal, impedir que esse debate ocorra é lamentável. Vai fazer um ano que a Prefeitura de Manaus sequer contratou os estagiários que prometeu e os mediadores precisam ser profissionais qualificados e essa prática precisa ser discutida e aprimorada, porque a presença dos deles nas escolas é fundamental para o desenvolvimento de crianças com deficiência. Não vamos parar até que essas crianças tenham seu mediador escolar em Manaus.”, declarou Rodrigo Guedes.

Ele foi o vereador mais aplaudido e celebrado por pais de crianças autistas. Ao final da manhã, disse estar aliviado e com o sentimento de dever cumprido. ""Não vamos parar até que essas crianças tenham seu mediador escolar em Manaus”, disse.