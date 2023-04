O Corinthians divulgou a sua lista de relacionados para o confronto diante do Liverpool (Uruguai), marcado para esta quinta-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), em Montevidéu, pela rodada inaugural da Copa Libertadores da América 2023. Para montar o time que vai a campo no Estádio Centenario, o técnico Fernando Lázaro terá dois problemas em seu setor defensivo. Além de não poder contar com o suspenso Bruno Méndez, o treinador também não contará com Caetano, zagueiro que se machucou no último treino antes da viagem à capital uruguaia. A novidade na relação é o nome de Chrystian Barletta, atacante recém-contratado junto ao São Bernardo. O jovem Pedro, que teve seu contrato renovado até 2026, também está na delegação. Veja a lista abaixo.

Os relacionados do Timão para a estreia da @LibertadoresBR! #VaiCorinthians pic.twitter.com/Mt5GNzwScj — Corinthians (@Corinthians) April 5, 2023