O italiano Jannik Sinner não tomou conhecimento do número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev, e o derrotou por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7-4) e 6/3, em 2h42 de confronto, na manhã deste domingo (26), em Melbourne, para conquistar o bicampeonato do Australian Open. Este foi o terceiro título de Grand Slam do jovem tenista de 23 anos, invicto há 21 partidas e líder do ranking da ATP desde junho de 2024. Além das duas conquistas na Austrália, ele também venceu em 2024 o US Open. Nunca perdeu uma final de Slam.

Com o resultado, Sinner se tornou tornou o mais jovem bicampeão do Grand Slam australiano desde o norte-americano Jim Courier em 1992 e 1993. O italiano também impediu que o adversário encerrasse um jejum de 30 anos sem triunfo do número 2 sobre o número 1 em seis finais disputadas em Melbourne, desde a vitória de Andre Agassi sobre Pete Sampras em 1995. Já Zverev, que vem em ótima fase depois de se recuperar totalmente de uma fratura no tornozelo direito sofrida na edição de Roland Garros de 2022, continua sem um título de Grand Slam.

O atleta de 27 anos já havia perdido a final do US Open de 2020, para o austríaco Dominic Thiem, e a final de Roland Garros em 2024, para o espanhol Carlos Alcaraz. O alemão tinha quatro vitórias e duas derrotas contra o italiano até este domingo e conseguiu fazer uma final equilibrada. Mas Sinner simplesmente não teve oscilações durante a partida e não cedeu espaço. No primeiro set, Zverev manteve o placar empatado, até sofrer uma quebra de serviço com 4/3 no placar para Sinner, que, com seu saque potente, confirmou o serviço em seguida e venceu a parcial com um ace.

No segundo set, a partida permaneceu equilibrada até o oitavo game, com ambos os tenistas confirmando seus serviços. No nono game, porém, Zverev quebrou o serviço de Sinner. Logo na sequência, porém, o italiano se recuperou e, com um saque potente, também quebrou o do alemão, igualando em 5/5. A partida foi para o tie-break e Sinner fechou em 7 a 4. Já no terceiro set a quebra veio um pouco mais cedo, em 3/2 para o italiano.

Mais uma vez, o número 1 do mundo não mostrou sinais de fraqueza, Zverev não teve forças para se recuperar e Sinner encaminhou a vitória sem sustos.

