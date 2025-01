O Governo do Amazonas vai promover, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 8h às 17h, a 1ª Oficina de Transformação Digital na Saúde.

O objetivo, explica a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, é discutir e planejar a implantação de ações de modernização dos serviços, que alcançarão todo o Estado através do SUS Digital.

Pioneiro, o evento será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, reunindo cerca de 250 pessoas, entre representantes do Ministério da Saúde (MS), secretários municipais, gestores e pesquisadores.

Dentre os assuntos a serem apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e colocados em discussão estão a implantação de prontuários eletrônicos, expansão da telemedicina, monitoramento e gestão de dados, implementação de soluções tecnológicas para reduzir os índices de absenteísmo (ausência) nas consultas especializadas, melhoria na comunicação com o paciente e a capacitação dos profissionais para o uso de novas tecnologias.

A partir dessas discussões, serão construídos três Planos de Ação Digital, sendo um para cada macrorregião de saúde no Amazonas (Central, Leste e Oeste), as quais possuem especificidades geográficas próprias e que interferem em questões como conectividade e logística.

A secretária Nayara Maksoud ressalta que todas as 62 secretarias municipais de saúde do Amazonas deverão participar do evento, além de profissionais da área, pesquisadores e representantes de diversas instituições, que estarão presentes para compartilhar experiências, debater sobre os avanços tecnológicos e identificar os desafios e oportunidades com a implementação do SUS Digital, na capital e no interior.

“Será um passo importante para a construção de um futuro mais sustentável e tecnologicamente avançado, na área da saúde”, destaca.

Os Planos de Ação Digital a serem construídos para as três macrorregiões de saúde vão contemplar as realidades e desafios de cada área. “A digitalização do SUS é crucial para assegurar que os serviços sejam mais ágeis, transparentes e capazes de responder às demandas crescentes da população”, enfatiza Nayara Maksoud.

O SUS Digital, explica a secretária, é uma iniciativa que visa modernizar e digitalizar os serviços de saúde em todo o país, integrando plataformas e tecnologias, para melhorar o atendimento à população e a intenção do Governo do Amazonas é avançar cada vez mais.

Ela frisa que o Programa SUS Digital, do MS, vem sendo trabalhado já há algum tempo, por um grupo composto por membros da SES-AM, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e Semsa Manaus, para análise do diagnóstico situacional, índice de maturidade digital dos municípios e Estado, para que, a partir daí, pudessem planejar a metodologia de construção do Plano de Ação Digital.

Nos três dias de oficina, os participantes vão poder contribuir com uma análise detalhada e contextualizada das especificidades de cada região.

“Com a troca de conhecimentos e a colaboração entre os participantes, vamos fortalecer o sistema de saúde, com certeza, e torná-lo mais eficiente, acessível e preparado para atender às necessidades da população, de maneira inovadora e humanizada”, observa a coordenadora geral do evento, Carla Virgínia, assessora técnica da SES-AM.

