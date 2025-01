O destino final dos brasileiros deportados pelo governo americano finalmente chegou, na noite deste sábado, quando um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrisou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 21h, com 88 passageiros a bordo. A deportação ocorre desde 2017, semanalmente, sempre às sexta-feiras, mas desta vez a aeronave que trazia o grupo teve que fazer uma parada técnica não programada para manutenção em Manaus.

A previsão inicial era de que os 88 deportados chegassem a Confins na noite desta sexta-feira (24), mas a aeronave vinda dos EUA precisou pousar em Manaus após apresentar um problema técnico. Quatro pessoas, que seguiriam para Rondônia e Roraima, decidiram desembarcar na cidade.

Inicialmente, a expectativa era de que o governo norte-americano enviasse outro avião para levar o grupo do Amazonas para Minas Gerais, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu um voo da FAB para o transporte dos deportados.

O avião da FAB decolou da Base Aérea de Brasília no início da tarde e pousou em Manaus às 14h45, horário local, de sábado (24). A decolagem com destino a Belo Horizonte foi às 16h50, horário também da capital amazonense.

Este é o segundo voo em 2025 com deportados brasileiros a desembarcar em Confins. O primeiro pousou em 10 de janeiro, com 100 pessoas a bordo, ainda durante a gestão do democrata Joe Biden – este é o primeiro no governo do presidente Donal Trump.

