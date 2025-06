Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 365 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (9).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Realizar manutenção predial: pintura, instalação de cerâmicas, rejunte, hidráulica.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Experiência no segmento de indústria de plásticos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

71 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função ou como motorista de veículos pesados em geral.

Obrigatório CNH – E, possuir cursos de MOPP, Direção defensiva e na área de transporte de cargas e materiais.

Disponibilidade de horário.

Aceita avulso.

45 VAGAS: APRENDIZ – ÁREA ADMINISTRATIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego ou com experiência em atividades operacionais logística.

Auxiliar os operadores de guindastes e munck em todas as operações, transportes de cargas.

Diferencial possuir os cursos de NR 11, 12 e 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

13 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego ou com experiência em atividades de reparo e manutenção geral.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração ou áreas afins.

Com experiência na área.

Ter experiência em atividades administrativas em geral.

Habilidades com informática, planilhas do Excel.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: CONFERENTE VISTORIADOR PL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função em operação portuária ou na área de carga ou logística.

Executar atividades de fluxo de entrega e recebimento das unidades, visando manter o ritmo da operação.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Com experiência em caminhão pesado em geral. Executar atividades de movimentação e transporte de cargas em área portuária. Possuir CNH D.

Desejável curso de MOPP e direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: APRENDIZ – AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego

Executar atividades na área de produção têxtil.

Residir na Zona Norte.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área, aceita avulso.

Experiência com vendas, redes sociais, prospecção de clientes, negociações de vendas.

Disponibilidade para atuar em horário comercial.

20 VAGAS: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Experiência em shopping ou hospitais.

Obrigatório curso de agente de portaria.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Experiência em shopping ou hospitais.

Disponibilidade de horário.

07 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Primeiro emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Desejáveis cursos de elétrica automotiva e CNH categoria B/D.

Executar manutenção corretiva, preventiva em sistemas elétricos de veículos, máquinas e equipamentos, realizar diagnósticos computadorizados, fazer reparações elétricas em veículos e equipamentos pesados, manutenção nos componentes elétricos (alternador, motor de partida, bornes de bateria etc.)

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Desejáveis cursos de mecânica e CNH categoria B/D.

Realizar manutenções preventivas e corretivas, montagem e desmontagem reparando ou substituindo peças, diagnósticos e computadorizados, limpeza e organização dos equipamentos e oficinas.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Executar a limpeza de louças, limpeza do espaço de cozinha e refeitório, manter a higiene do ambiente.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Executar a limpeza e troca de enxoval de apartamentos e atender solicitações de hóspedes.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Desejável ter cursos na área.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AMARRADOR (AJUDANTE DE MOTORISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência de carga e descarga.

Auxiliar e executar as atividades de amarração dos pneus dos veículos, verificação, distribuição e observação das cintas, calços, elevadores e conferência de veículos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas destinadas também ao público PCD.

Obs.: trabalhar em carretas (cegonhas).

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e negociações.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Cursando

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Desejável estar cursando na área de logística e curso de NR11.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo

Com experiência na área.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Obs: Operador de perfuratriz para sondagens rotativas e tirantes.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Desejável atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR MECÂNICO VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Auxiliar o mecânico em diversas tarefas de manutenção, ajudar na montagem e desmontagem de motores e máquinas, realizar limpezas e consertos pequenos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em Técnicas de vendas, realizar demonstrações de produtos e ter habilidade de negociação e foco em resultados.

Curso desejável na área de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SECRETÁRIA DO LAR (ASG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em organização e rotinas domésticas como: lavar, passar e limpar.

Diferencial experiência com cuidados com idoso e criança.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em conhecimentos de limpeza, habilidades em manutenção básica, cumprimentos de normas de segurança e boa comunicação.

Cursos desejáveis: na área de limpeza, 5S.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: VENDEDOR (A) DE SERVIÇOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência anterior em vendas de serviços, preferencialmente em segmentos como: Operadoras de telefonia, Seguros, Planos de saúde, Cartões de crédito, financeiras ou outros serviços.

Desejável ter cursos de vendas, atendimento ao cliente, telemarketing e áreas afins.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em materiais de construção, alvenaria, argamassa, concreto, revestimento etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso de salgados para festa

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Completo.

Com experiência na área.

Atividades: preencher relatórios diários, semanais e mensais de manutenção, alimentar o Sistema SIM. Realizar cotação de materiais e demais atividades administrativas. Executar atividades ligadas à naturezas de construção civil: pintura, hidráulica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Mecânica.

Com experiência na área.

Executar serviços de manutenção mecânica preventiva, preditiva e corretiva nos equipamentos industriais; conhecimento prático em desmontagens, montagens, bombas, válvulas e redutores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online

01 VAGA: SOLDADOR AUTOMOTIVO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Conhecimento geral em soldas e cortes e possuir CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Conhecimento geral em torneamento de peças diversas, rolos de moenda e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online.

04 VAGAS: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE GELO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de refrigeração com ênfase em equipamentos à amônia. (Equipamentos: Maycon Medafe e Madef)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL I

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciência Contábil.

Com experiência na área.

Executar atividades de Departamento Contabilidade avançada, E-Lalur / ECD/EDF e Análise de balanço; Habilidades com declarações Sped ECD e ECD e e-LALUR.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

