A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Mounjaro para o tratamento de sobrepeso e obesidade. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição desta segunda-feira (9). De acordo com a publicação, a norma já está em vigor e engloba diferentes dosagens e aplicações da caneta.

O Mounjaro já era aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, e começou a ser vendido em farmácias no dia 15 de maio. Com a nova medida, o medicamento passa a ser usado também para tratar sobrepeso e obesidade.

A medicação age no controle da taxa de açúcar no sangue e do peso de pacientes. De acordo com a fabricante Eli Lilly, ela é a primeira disponível e aprovada capaz de atuar nos receptores dos dois hormônios que agem no controle do apetite.

Com a aprovação, o Mounjaro poderá ser prescrito a adultos com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30, critério usado para definir quadros de obesidade, ou a pessoas com sobrepeso (IMC a partir de 27) que apresentem pelo menos uma comorbidade associada, como hipertensão, colesterol alto ou pré-diabetes.