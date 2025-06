Acidentes deixam mortos e feridos em diferentes zonas de Manaus

Visuliazação: 0

O domingo (08/06) foi marcado por uma série de acidentes de trânsito em Manaus, resultando na morte de dois motociclistas e deixando outras pessoas feridas. Os incidentes ocorreram em diferentes zonas da cidade.

Por volta das 21h, o motociclista Davi Furtado, de 41 anos, morreu na Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, esquina com a Benjamin Constant, no bairro Petrópolis, zona Sul.

Segundo testemunhas, Davi, que não usava capacete, conduzia uma motocicleta de placa QZY-9A14 na Rua Benjamin Constant (sentido bairro-centro) quando foi atingido por um veículo Onix de cor vinho, placa QZD-8T22, conduzido por Valbernei Martins Aquino, de 45 anos.

O impacto da colisão foi tão forte que destroços e sangue ficaram espalhados pelo local. Davi foi arremessado da motocicleta e, segundo a perícia inicial, já caiu morto na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. Em seguida, o corpo de Davi foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Valbernei permaneceu no local até a chegada das autoridades e foi encaminhado a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Porto do Ceasa para a realização do teste de alcoolemia, que deu negativo. Posteriormente, ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos e um Boletim de Ocorrência foi registrado.

Motociclista atropelado na Constantino Nery

Na madrugada deste domingo, outro acidente fatal vitimou o motociclista Marcos Aguiar, de 33 anos, na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul.

Testemunhas relataram que Marcos trafegava normalmente pela via quando foi surpreendido por um veículo modelo HB20, que o atingiu violentamente. Com o impacto da batida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O condutor do HB20 fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada e está responsável pela investigação do caso, com o objetivo de identificar e localizar o motorista que fugiu, o que configura crime de trânsito com fuga e possível homicídio culposo. A polícia pede que qualquer informação sobre o veículo ou o condutor seja repassada pelo Disque-Denúncia 181.

Marcos trafegava normalmente pela via quando foi atingido por um carro modelo – Foto: Reprodução

Outros acidentes de trânsito

Além dos acidentes fatais, a noite de domingo registrou outros incidentes na capital. Na Avenida Max Teixeira, zona Norte, uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher ferida.

A nora da vítima informou que ela estava a caminho de casa, na garupa de uma moto por aplicativo. A passageira teve ferimentos nos braços e pernas, e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu, em seguida, foi encaminhada para um hospital. O estado de saúde da vítima não foi detalhado. A dinâmica exata do acidente ainda está sendo investigada.

Já na Rua Francisco Couto Vale, no bairro da Raiz, zona Sul, um motorista, identificado como Wagner Targino da Silva, sofreu ferimentos leves após seu veículo cair dentro de um igarapé. Segundo informações preliminares, o condutor já havia se envolvido em outro acidente nas proximidades e, ao tentar fugir pela via, seguiu até o fim da rua e caiu no igarapé.

Foto: Reprodução

O veículo, um modelo Strada de cor branca, despencou e ficou parcialmente submerso, de cabeça para baixo. O condutor foi retirado do igarapé com a ajuda de familiares, que usaram uma escada para retirá-lo do veículo. Ele foi atendido ainda no local, apresentando sinais de embriaguez e escoriações leves no corpo.

A retirada do carro aguarda o envio de um guindaste, solicitado por agentes de trânsito da área. A via precisou ser isolada por questão de segurança, e o caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.