Nesta sexta-feira (13/06), o Barravento Cultural apresenta o “Cine Circo” no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, Cidade Nova, às 14h. A entrada é gratuita e tem distribuição de pipoca, refrigerante e água.

Na programação estão cinco curtas-metragens do universo circense: “Ela Mora Logo Ali”, de Fabiano Barros e Rafael Rogante; “Viagem na Chuva”, de Wesley Rodrigues; “Meu Nome é Maalum”, de Luísa Copetti; “Almofada de Penas”, de Joseph Specker Nys; e “Napo”, de Gustavo Ribeiro.

O projeto conta ainda com esquetes do Palhaço Numadi, de Richard Hartz.

“É importante chegar nas comunidades e estar próximo a essa massa, levando o cinema e o circo como fonte de conhecimento e reconhecimento social e cultural”, afirma Richard Hartz.

Circulação

O “Cine Circo” tem a proposta de promover a cultura, a arte, a cidadania e a articulação de parcerias com diferentes atores sociais em comunidades. A iniciativa contribui para a ocupação de espaços públicos, mobilização da cena cultural e fortalecimento da identidade cultural de Manaus.

“As primeiras exibições do ‘Cine Circo’ tiveram um ótimo retorno do público. Unir as duas linguagens trouxe uma combinação que fez o público do Parque Rio Negro, por exemplo, pedir uma segunda sessão”, comenta o produtor cultural Jean Palladino, que divide o comando do Barravento Cultural com Francine Marie.

“Esse retorno mostra como projetos como ‘Cine Circo’ são de extrema relevância para comunidades e bairros”, completa o artista.

A próxima parada acontece no dia 21 de junho, às 14h, para os alunos da Escola Municipal Ana Lúcia, no bairro Cidade Nova.

O cinema itinerante já passou pelo Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, Parque Rio Negro, na orla do São Raimundo; e pela Igreja Nossa Senhora de Aparecida, na rua Alexandre Amorim, Aparecida.

O “Cine Circo” foi contemplado no Edital de Chamamento Público Nº 004/2023 – Concurso-Prêmio Manaus Identidade Cultural – Audiovisual e tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.