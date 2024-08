Homem convenceu vítima a manter relações sexuais por conta de ‘sinal divino’. Há a possibilidade de ter outras vítimas.

O missionário Francimar de Matos Pereira, 27 anos, foi preso nesta segunda-feira (5), por policiais civis da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos.

Segundo o delegado Roab Rocha, da 46ª DIP, a prisão ocorreu no distrito de Patauazau, em Boa Vista do Ramos, após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre a localização do indivíduo.

“A imagem deste homem chegou a ser divulgada como procurado nesta segunda-feira e, logo em seguida, recebemos informações que nos ajudaram a realizar a sua captura”, disse o delegado.

Conforme Rocha, o autor é missionário em uma igreja no município e se aproveitava do cargo para cometer os abusos sexuais. Há a possibilidade de ter outras vítimas, também adolescentes, além desta.

“As investigações iniciaram no dia 29 de julho, quando a equipe policial foi informada de que o indivíduo e a vítima estavam tendo relações dentro de um carro. Os policiais civis chegaram a ir ao local, todavia o infrator fugiu e deixou a vítima no local”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, em depoimento, a adolescente relatou que estava noiva do homem. Ele a convenceu para manter relações sexuais alegando que havia recebido um suposto sinal divino para ficarem juntos.

“Eles frequentavam a mesma igreja e o autor sabia a verdadeira idade da vítima. Houve consentimento por parte dela, porém, como ela tem menos de 14 anos, se caracteriza como estupro de vulnerável”, explicou.

Conforme o delegado, a vítima foi encaminhada para receber atendimento psicológico e também será apurada a conduta dos pais da adolescente nesta situação.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

O post ‘Sinal divino’: missionário é preso por estuprar adolescente no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.