Entre janeiro e julho deste ano, Manaus registrou aumento de 45% nos casos de interrupção no fornecimento de água à população. As principais causas foram manutenção emergencial e falta de energia.

As informações constam em comunicados emitidos pela concessionária Águas de Manaus. Em média, em 2024, foram quatro interrupções no fornecimento de água por mês, totalizando 29 situações em que a população ficou sem água nas torneiras.

De janeiro a julho do ano passado, a média diária de interrupção ficou em três dias, com um total de 20 interrupções para manutenção pela concessionária.

Sei que a manutenção é muito importante para a população, mas eu acho que deveria ser resolvido de uma outra forma, ficar sem água é muito difícil, precisamos dela para tudo”, contou a moradora, que preferiu não revelar o nome.

Em nota a concessionária Água de Manaus ressaltou que as manutenções emergenciais podem ser reflexo de questões hidráulicas, mecânicas, pelo desgaste causado pelo tempo e/ou por ocorrências relacionadas à falta de energia.

“As manutenções emergências – que refletem a maioria dos comunicados – podem acontecer por questões hidráulicas, mecânicas, pelo desgaste causado pelo tempo e/ou por ocorrências relacionadas à falta de energia, serviço o qual a concessionária não possui interferência.

Para prevenir ocorrências hidráulicas e mecânicas, são realizadas manutenções programadas, sempre avisadas para a população com pelo menos 48h de antecedência.”

“No início do mês de junho, a Águas de Manaus realizou uma melhoria programada no sistema abastecido pela Complexo Ponta do Ismael, que é responsável pelo abastecimento de 70% da cidade de Manaus. Na ocasião, a concessionária atuou em diversas frentes de obras, como troca de registros de grande porte, interligação de adutoras, além de melhorias elétricas e mecânicas que irão proporcionar a otimização dos serviços.”

A Águas de Manaus esclareceu que os comunicados emitidos no primeiro trimestre de 2024 são relacionados a atualização ou conclusão de manutenções.

“A Águas de Manaus investe em tecnologia e possui ainda um Centro de Controle de Operacional (CCO) que permite o monitoramento de todo sistema, 24h por dia, sem interrupções.

Por meio do centro, é possível monitorar toda estrutura, composta por mais de 200 pontos e realizar manobras operacionais. De todos os comunicados questionados pela reportagem, sobre o primeiro semestre de 2024, a maior parte (11) está relacionada a atualização ou conclusão de manutenções.

As outras estão ligadas à serviços mecânicos, hidráulicos e elétricos. Com todas essas variáveis expostas anteriormente, não é possível fazer um recorte comparativo sobre aumento ou redução de ocorrências entre um ano e outro, tampouco criar um índice preciso sobre tais ocorrências”, alegou a concessionária.

Em caso de falta de água, a concessionária Águas de Manaus disponibiliza o número 0800 092 0195, que também funciona para WhatsApp. Caso o hidrômetro esteja registrando números maiores que o consumo do cidadão, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (IPEM) recebe denúncias relacionadas ao mau funcionamento do instrumento. Nesse caso, a população pode denunciar através do número 0800 092 2020.

Em casos de práticas abusivas ou danos morais, os consumidores podem registrar denúncias através dos canais de atendimento do Procon-AM: (92) 3215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site www.procon.am.gov.br ou correio eletrônico: fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.

